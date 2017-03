El 19 de març, una jornada d’activitats per celebrar els 10 anys del Parc Arqueològic El 3 de febrer de 2007 obria les portes un equipament de referència per protegir i donar a conèixer un jaciment prehistòric amb unes característiques arqueològiques úniques a Europa El 19 de març es duran a terme un cercavila, tallers, una exposició commemorativa i jornades de portes obertes per celebrar el 10è aniversari del Parc Arqueològic Mines de Gavà. A les 11 del matí s’iniciarà al Museu la “Cercavila de la Venus”, a càrrec de l’Esplai el Mamut. Una reproducció de la deessa acompanyada de música i ball anirà fins al Parc Arqueològic passant pel parc Municipal, la Rambla i la plaça de Catalunya.