Arriba l'11a edició de la Jornada Matemàtica al Carrer L’activitat, que com és tradició es farà a la Rambla de la nostra ciutat, tindrà lloc aquest divendres al matí Gavà celebrarà aquest divendres l’onzena edició de la Jornada Matemàtica al Carrer, un dels clàssics del programa estable d’activitats educatives del municipi. Com sempre, la Rambla esdevindrà l’espai on, centenars d’infants i joves participaran de diferents activitats pensades perquè, d’una manera lúdica, resolguin problemes diversos de raonament lògic, geomètrics o numèrics, fent servir capacitats treballades als seus centres.