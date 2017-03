Les Thunders guanyen la VI Gavà Cup El Projecte Softbol Gavanenc va quedar en quarta posició Les Thunders s’han proclamat campiones, aquest cap de setmana, de la VI Gavà Cup organitzada pel Projecte Softbol Gavanenc a les instal·lacions de Can Torelló i on enguany hi han pres part un total de 7 equips. En total es van disputar 15 partits de Softbol Sènior, i les italianes van ser les justes vencedores del torneig, imposant-se en tots els partits disputats.