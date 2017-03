Dia de les dones 2017

Gavà homenatja el treball de les dones als barris L’acte de ciutat del 8 de març, celebrat aquest dimecres a la Torre Lluc, va servir per fer visible el paper de les gavanenques en el si dels moviments veïnals Gavà ha commemorat el 8 de març amb un acte de ciutat al parc de la Torre Lluc on, a més de fer-se lectura del manifest reivindicatiu a càrrec de l’associació de dones Clara Campoamor, es va retre homenatge a diverses dones que, al llarg d’aquests anys, han destacat per la seva feina als barris en el si de les entitats veïnals. Es tracta, segons reconeix l’Alcaldessa Raquel Sánchez, “de posar en valor una feina molt important que tot i que no ha tingut un reconeixement