Vaga contra la LOMCE

Desigual incidència de la vaga d’ensenyament als centres educatius de Gavà El seguiment dels docents no ha arribat al 3% i el de l’alumnat ha estat del 90% al IES El Calamot, del 80% al Bruguers, i del 50% al CEFP Núria El seguiment de la vaga per demanar la derogació de la Llei Orgànica de millora de la comunitat Educativa (LOMCE) convocada pels sindicats CCOO, STES, UGT i CGT i associacions estudiantils, ha estat desigual a Gavà. La incidència entre els docents ha estat mínima i no ha arribat al 3%, mentre que l’alumnat de secundària dels centres públics l’ha seguit en un alt percentatge.