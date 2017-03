Homenatge a la dansa amb el Petit Príncep Un any més, l’entitat local dels Amics de la dansa organitza aquet espectacle que, en aquesta ocasió, protagonitza la jove companyia Retahila Ballet Gavà celebra aquest dissabte el seu tradicional homenatge a la dansa, un esdeveniment organitzat, com cada any, pels Amics de la Dansa i que en aquesta ocasió compara amb la participació de la jove companyia de Barcelona RetahilaBallet que posarà en escena una revisió del clàssic del Petit Príncep. L’obra, de caràcter multidisciplinar ambienta un món de fantasia de la mà del protagonista d'aquest conte a través diferents disciplines de dansa