Festa de l'esport

José Luis García escollit millor esportista gavanenc 2016 La III Nit de l’Esport ha reconegut els mèrits i el treball d’esportistes, clubs i entitats aconseguits al llarg del 2016 L’Espai Maragall es va omplir, ahir a la nit, per acollir la celebració de la III Edició de la Nit de l’Esport de Gavà, un esdeveniment que té com a objectiu reconèixer el treball i els mèrits obtinguts pels clubs i esportistes locals durant l’any 2016 o la temporada 2015-16. La ciutadania, com l’any passat, va ser l’encarregada de votar, entre 5 candidatures, al millor esportista local del 2016. El guanyador va ser José Luis García, campió de l’Open Internacional Light Contact.