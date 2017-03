XI Jornada Matemàtica

Uns 600 estudiants gavanencs prenen part en l’onzena Jornada Matemàtica L’objectiu de l’activitat és posar en contacte alumnes de diferents cursos i centres Uns 600 alumnes de tots els centres públics educatius de Gavà han pres part aquest matí en l’onzena Jornada Matemàtica al Carrer que ha tingut lloc a la Rambla de Gavà. El funcionament és el mateix de cada any: es distribueixen unes taules i a cadascuna d’ella els alumnes han de resoldre amb enginy un joc matemàtic divertit. Aquests jocs han estat dissenyats per un equip de professors de matemàtiques de tots els centres públics que cada any s’adapten i es posen a punt.