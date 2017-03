Reunió de seguiment del “Made in Gavà” L’objectiu de la trobada ha estat avançar en l'estratègia de sostenibilitat econòmica de la ciutat L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha presidit avui una nova Comissió de Seguiment del Pla d’Acció “Made in Gavà”, el procés participatiu obert ara fa justament dos anys per l’Ajuntament per compartir amb el teixit empresarial la definició i desenvolupament de les estratègies de promoció econòmica de Gavà. A la sessió s’han avaluat i analitzat les accions que s’estan impulsant entorn tres eixos d’intervenció: la millora de l’entorn empresarial, el posicionament de Gavà com a ciutat de negocis. i el foment del talent.