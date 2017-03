Prealerta per vent Des d’aquesta tarda i fins demà s’esperen algunes ventades, raó per la qual el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís d’alerta per l’arribada de ventades que poden ser intenses a la costa a partir d’aquesta tarda i fins demà. Hores d’ara s'ha establert la fase de Prealerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya i, com sempre en aquestes situacions, es recomana prudència a la ciutadania. Pel que fa a la mala mar, es demana extremar la prudència en les proximitats de passejos marítims i espigons.