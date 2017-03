gavàésdona

Gran participació a la VIII Trobada de Dones L’activitat, organitzada un any més per l’AMPA de l’escola Jacme March, va començar amb un itinerari a peu i en bici fins la platja L’AMPA de l’escola escola Jacme March ha celebrat la vuitena edició la seva tradicional Trobada de Dones. L’activitat, encabida en el programa d’actes dedicats a la dona que Ajuntament i entitats impulsa en aquest mes de març, va tenir lloc aquest diumenge al matí.El bon temps va acompanyar, i això, encara va contribuir més a fer créixer l’assistència. Com ve sent habitual, la jornada va arrencar de bon matí a la plaça de Jaume Balmes