Concert del Cor Lutiana a Gavà

El recital, on hi van participar també les corals La Igualtat, Sellarès i Tornaveu va tenir lloc aquest passat diumenge a l'Espai Maragall El Cor femení Lutiana va presenta aquest passat diumenge a Gavà “Lutimusicals”, un espectacle fresc i pensat per a tots els públics on es van interpretar fragments molt coneguts del teatre i el cinema musical. Entre el repertori hi havia des de Somriures i llàgrimes a Sister Act, passant per Mamma Mia, Mary Poppins o Frozen.El grup de veus de dones, que s’ha fet popular arran del seu pas pel programa de TV3 “Oh, Happy Day”,