Projecció de “Sufragistes” aquest divendres En el marc del programa dissenyat amb motiu del Dia Internacional de les Dones es passarà aquesta pel·lícula a l’Espai Maragall L’Espai Maragall acollirà, aquest divendres, la projecció de la pel·lícula “Sufragistes” una de les activitats encabides en el programa dissenyat amb motiu del Dia Internacional de les Dones que aquest mes porta a terme l’Ajuntament en col·laboració amb els entitats de la nostra ciutat. La cinta és un drama històric britànic de 2015 dirigit per Sarah Gavron i escrit per Abi Morgan on s’explica la història de les sufragistes angleses al començament de la Primera Guerra Mundial.