Llagostera-Costa Brava 1 - Gavà 0

Vídeo: Marc Farré Derrota del C.F. Gavà en el camp del Llagostera-Costa Brava (1-0) Els homes entrenats per Óscar Mena estan ara en posició de playout Pas enrere del C.F. Gavà en la seva lluita per allunyar-se de les posicions de descens de categoria. Els homes entrenats per Óscar Mena han caigut derrotats aquest cap de setmana en el terreny de joc del Llagostera-Costa Brava per 1 gol a 0. Amb aquest resultat, els gavanencs dormen ara en posició de playout: són setzens amb 32 punts, els mateixos que tenen els dos equips que tenen pel davant i pel darrere, Espanyol B i Hospitalet respectivament.