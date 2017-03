Gavàésdona

La ciutat celebra el seu sopar de dones L’activitat, encabida en el programa d’actes del 8 de març, va tenir lloc divendres al restaurant Barbacoa Europa de la platja 120 dones de Gavà han participat, aquest divendres, en el sopar organitzat per l’Ajuntament amb motiu de la commemoració del 8 de març. Es tracta d’un dels actes més lúdics encabits dins el programa que, durant tot aquest mes, es porta a terme a la ciutat per reivindicar el paper de les dones en la societat i el treball conjunt per assolir la igualtat real i efectiva.