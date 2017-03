Normativa ambiental

Comença la prohibició de fer foc al bosc Fins el 15 d'octubre, no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació informa que a partir d’aquest dimecres, dia 15 de març, fins al 15 d’octubre no es pot encendre foc en terreny forestal. Aquesta prohibició recollida en el Decret 64/1995 té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals. La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat.