L’Ajuntament rep el premi Administració Oberta 2016 El guardó, lliurat per la Generalitat, és un nou reconeixement per facilitar l’accés a la informació pública i a les dades obertes de qualitat La Generalitat de Catalunya ha distingit l’Ajuntament de Gavà amb el Premi Administració Oberta 2016. El reconeixement s’ha atorgat en el II Congrés de Govern Digital, organitzat per la Generalitat, el Consorci AOC i el Consorci Localret amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.