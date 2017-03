Gavanencs a la tele

“Progenyx” a la final de Got Talent El grup del gavanenc Víctor Guzmán, que ja va rebre el passi daurat del jurat en primera ronda va estar a punt de tornar a aconseguir-lo El grup de Ball “Progenyx”, del qual forma part el gavanenc Víctor Guzmán, ha passat a la final de concurs Got Talent España en la tercera i darrera semifinal en directe emesa aquest dimarts per Telecinco. La formació, que en el seu dia ja va aconseguir classificar-se gràcies a Edurne i Eva Hache quan van prémer el botó d’or, van estar a punt de repetir el passi directe, animat en tot moment per un públic dret i entregat.