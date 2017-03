Ús de l'espai public

L’Ajuntament reordenarà les terrasses per millorar l'espai públic i afavorir l'activitat econòmica i comercial Es posa en marxa el procés per a una nova ordenança amb una consulta ciutadana a través de la plataforma Gavà Participa–Gavà Decideix L’Ajuntament de Gavà ha obert el procés per elaborar una nova ordenança de terrasses. L’actual normativa sobre aquesta matèria s’inscriu en l’Ordenança Municipal reguladora dels Usos de les Vies Públiques i dels Espais Públics, que regula la utilització de la via pública, la col.locació de les taules, cadires i altres elements, i contempla les sancions corresponents per l’incompliment de la norma.