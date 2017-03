Economia sostenible

Gavà subscriu la Declaració de Sevilla per avançar cap a l’economia circular Altres compromisos que recull la Declaració de Sevilla són: fomentar la cooperació entre administracions, involucrar la comunitat científica en la investigació L’Ajuntament de Gavà ha signat la Declaració de Sevilla, un document subscrit per una cinquantena de ciutats espanyoles i europees per avançar cap a l’economia circular. L’adhesió de Gavà a aquesta crida per un nou model de desenvolupament més sostenible ha tingut lloc en el decurs de la jornada “Economia circular. El compromís de les ciutats”, organitzada per la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),