Joves i participació

Els joves participen en el disseny de tres projectes de ciutat Es tracta del tercer mur lliure d’expressió artística i, a la zona del Calamot, de la remodelació de l’skate park i de la creació d’un street workout Diferents grups de joves de la ciutat, distribuïts per comissions, treballen estretament amb l’Ajuntament de Gavà per definir tres de les propostes relacionades amb joventut i que van resultar entre els més votats en el darrer procés participatiu del Junts Fem Barri per impulsar projectes urbanístics de millora al municipi. Èric Plaza assegura que “les trobades fetes estan resultant molt profitoses” i “la feina molt avançada”