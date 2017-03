Pepe Oriola seguirà en les TCR Series per tercer any consecutiu El pilot de Gavà tornarà a posar-se al volant d'una SEAT León TCR, dins de l'estructura de Craft-Bamboo LUKOIL i SEAT Sport Pepe Oriola tornarà a posar-se al volant d’un SEAT León TCR, per afrontar la seva tercera temporada en les TCR International Series, dins de l'estructura de l'equip Craft-Bamboo LUKOIL i SEAT Sport. El pilot de Gavà formarà part d'un sòlid programa esportiu per seguir, un any més, com a professional al món dels turismes.