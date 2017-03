Empresa i comerç

MSC obre el seu primer “concept” a Gavà El nou “concept store” de MSC Bikes té 920 metres quadrats de superfície i es troba en la Avinguda Bertran i Güell, 54 MSC Bikes ha engegat el seu primer “concept Store”, un establiment de 920 metres quadrats repartits en tres plantes a Gavà. L'espai també servirà com a punt de trobada entre la marca i les tendes. Des de MSC Bikes expliquen que “l'obertura d'aquesta tenda respon a tres objectius: unicitat, una sola tenda com a punt de referència de la marca; showroom, un espai per mostrar al client final tots els productes MSC"