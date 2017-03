Nova ubicació de Creu Roja

Creu Roja estrena seu L’Ajuntament ha cedit a l’entitat l’espai a la primera planta de l’antic edifici del patronat, a la Rambla on, amb anterioritat, hi havia la FAGA Creu Roja ha celebrat aquest dissabte, amb un petit acte, el seu recent trasllat de seu a l’antic edifici del patronat, situat al número 68 de la Rambla de Joaquim Vayreda. Es tracta d’un espai cedit per l’Ajuntament, amb l’objectiu, segons explica l’alcaldessa Raquel Sánchez, “d’incrementar la seva presència a la ciutat perquè puguin oferir un millor servei”. Recordem que fins ara l’entitat estava situada a la carretera de Begues, en un local a tocar de la comissaria dels Mossos d’Esquadra.