Una dècada del Parc Arqueològic

Gavà celebra els 10 anys del Parc Arqueològic Per commemorar l’efemèride l’equipament va fer tallers, una jornada de portes obertes i es va treure a passejar una rèplica de la Venus en una curiosa cercavila Gavà ha celebrat aquest diumenge el desè aniversari del Parc Arqueològic de les Mines amb activitats diverses que van arrencar al Museu amb la “Cercavila de la Venus”, a càrrec de l’Esplai el Mamut. El seguici, encapçalat per una reproducció de la deessa acompanyada de música i ball va sortir de la Torrs Lluc i després de pujar per la Rambla i superar la plaça Catalunya va culminar el passeig al Parc Arqueològic.