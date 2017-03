Sessió formativa del Talent Factory a l’Institit El Calamot Els alumnes han rebut nocions sobre els passos que cal seguir per crear un pla d’empresa Dintre de la primera fase de sessions formatives en la que es troba actualment el Talent Factory, avui ha estat el torn dels alumnes de l’Institut El Calamot. 88 alumnes d’aquest centre han participat aquest matí en una d’aquestes sessions en la que han rebut coneixements sobre com es fa un pla d’empresa. Però no un pla d’empresa tradicional, sinó que els joves han utilitzat una eina de treball anomenada Business Model Canvas que LaSalle Technova utilitza molt en la seva incubadora d’emprenedors.