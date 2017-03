Els monòlegs d’Andrés Torres arriben a Gavà “Diario de un caurentón” és un recull de divertides reflexions sobre el que suposa arribar a aquesta etapa vital. Divendres les podrem escoltar a l’Espai Maragall Aquest divendres aterra a l’Espai Maragall Andrés Torres, un còmic de batalla que ha passat per tot, des dels locals més recòndits que us pugueu imaginar a El club de la comèdia o col·laborant en programes de ràdio i televisió com La jungla i Força Barça. Actualment forma part de l’equip de l’Alfonso Arús al programa diari Aruscitys a 8TV