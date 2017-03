Normativa municipal

L’Ajuntament obre el procés per adequar l’ordenança de serveis funeraris a la normativa vigent L’objectiu de la nova normativa és assegurar la prestació del servei per part de qualsevol operadora que compleixi amb llei vigent L’Ajuntament de Gavà ha iniciat el procés per modificar l’Ordenança general de serveis funeraris amb la finalitat d’adequar-la a la normativa estatal, autonòmica i comunitària vigent, en especial, pel que fa als principis de lliure mercat.La legislació actual incorpora modificacions substancials respecte al text aprovat per l’Ajuntament de Gavà l’any 1998. Si bé a la pràctica, els requeriments a les empreses funeràries s’han anat adaptant