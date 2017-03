Medi ambient

Depana reivindica el Garraf com a Parc Natural L’entitat ecologista exigeix que “es compleixi la resolució del Parlament de l’1 de juliol del 2015” La Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural de Catalunya (DEPANA) reclama el compliment de la resolució del Parlament de Catalunya de l’1 de juliol del 2015 per al qual es demana al Govern de la Generalitat declarar per decret “com més aviat millor” el Massís del Garraf com a Parc Natural, i també recorda que l’exconseller de Territori i Sostenibilitat , Santi Vila, es va comprometre a declarar tres parcs naturals abans del 2017 i quatre més al 2018 , però fins ara només se n’han declarat 7.