Gavanencs amb talent

Progenyx acaba tercer a "Got Talent" El grup de ball integrat pel gavanenc Víctor Guzmán va rebre novament els aplaudiments i lloances dels jutges en la final del programa celebrada dimarts El grup de ball Progenyx, integrat pel gavanenc Víctor Guzmán, ha aconseguit , aquest dimarts, acabar tercer en la gran final del programa “Got Talent 2 Espanya” de Telecinco. L’actuació, a l’igual que va passar amb lesseves anteriors no va deixar indiferent ningú. El seu talent i la seva força van rebre gran felicitacions per part dels jutges. Eva Hache, que ja s’havia declarat fan incondicional seu va repetir que els “estimava” i que si pogués els “adoptaria a casa per mesos”.