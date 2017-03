Millores ambientals

Plantació de borró a les dunes Gavà Gairebé 100 persones van participar, el passat diumenge, en aquesta jornada on també es van fer tasques de descontaminació metàl·lica El passat diumenge 19 de març l'Ajuntament de Gavà va organitzar una jornada participativa a la platja que implicava una acció de millora de l'entorn. Hi van assistir gairebé 100 persones que al llarg del matí van plantar 300 exemplars en 200 metres lineals (2 trams de cordó de dunes) de borró (Ammophila arenària), una espècie imprescindible per a la formació i consolidació dunar.