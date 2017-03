Solidaritat amb Londres

Gavà condemna l’atac terrorista a Londres Aquest migdia s’ha guardat un minut de silenci a les portes de l’Ajuntament per condemnar l’atemptat d’ahir i en solidaritat amb les víctimes Gavà ha guardat aquest migdia un minut de silenci com a mostra de solidaritat amb les víctimes de l’atemptat d’aquest dimecres a Londres, uns atacs que han deixat 3 morts i 40 ferits. L’alcaldessa Raquel Sánchez ha volgut expressar “el suport als afectats i al poble britànic” i refermar “el rebuig, com a ciutat, a la violència i la cultura de la pau".