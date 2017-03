La Cooperativa Agropecuària de Gavà reparteix garres d’espàrrecs holandesos S’han distribuït dues varietats de manera general, i n’hi ha una tercera que 5 pagesos plantaran com a prova pilot La Cooperativa Agropecuària de Gavà ha començat ha repartir avui entre els seus associats unes garres d’espàrrecs que els acaben d’arribar d’Holanda. En total n’hi ha 20.000 per repartir de dues varietats diferents: 10.000 garres de l’Hercolin i 10.000 més de la Growlin. A banda d’aquestes dues, n’hi ha una tercera varietat, la Fortens, que cinc agricultora provaran a mode de prova pilot per veure quina qualitat produeix en l’espàrrec.