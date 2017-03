Temporal de pluges En les properes hores s’esperen precipitacions abundants, raó per la qual el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat diferents avisos La bossa d’aire fred que abraça bona part de la península Ibèrica arriba a la zona Mediterrània amb una notable davallada dels termòmetres i un temporal de pluja que serà intens en les properes hores, raó per la qual el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat diferents avisos per acumulació d’aigua, vent i estat de la mar.