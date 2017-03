Dansa contemporània a Gavà La companyia William Castro posa en escena aquest diumenge a Gavà el muntatge “Trascendencia” William Castro Companyia de Dansa actuar aquest diumenge a l’Espai Maragall de Gavà per presentar “Trascendencia”, l’espectacle guanyador de la Mostra de Dansa Estrena’t 2016. El muntatge es composa de dues peces de diferent format que no passen desapercebudes i transcendeixen per l'espectador, dirigint-lo per diversos camins, com el de la bogeria, l'amor, l'enveja o la violència de gènere.