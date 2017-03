Taller d’il·lustració

Els infants aprenen a dibuixar manga Es tracta d’una dels activitats relacionades amb a la cultura japonesa que aquests dies organitza la biblioteca Josep Soler Vidal Desenes de nens i nenes han participat en un taller, a la biblioteca Josep Soler Vidal, per aprendre a dibuixar manga. Raúl Grabau, ha estat l’encarregat d’ensenyar als menuts alguns dels trucs a seguir, com ara, “fer els primers traços a llapis fluix per anar definint les formes i detalls i poder esborrar les equivocacions i rectificant les mides”.