Reutilitzem

Gran participació al Mercat de Segona mà

La iniciativa, es va ceelbrar aquest diumenge, i com sempre, ha estat organitzada per la Regidoria de Sostenibilitat, Patrimoni Natural i Medi Ambient de l’Ajuntament Gavà ha celebrat aquest diumenge, una nova edició del Mercat de Segona Mà. L’activitat estava organitzada per la Regidoria de Sostenibilitat, Patrimoni Natural i Medi Ambient i va comptar amb la instal·lació d’unes 80 parades, amb l’objectiu de fomentar entre la població la reutilització de residus i el reciclatge. Entre els productes majoritaris que es podien trobar en aquest mercat hi havia roba, llibres, CD’s, bicicletes, o productes de decoració com ara làmpades, quadres o miralls.