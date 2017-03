Darrera sessió formativa del Talent Factory al col·legi Sagrat Cor Els alumnes han rebut nocions sobre els passos que cal seguir per crear un pla d’empresa Avui ha acabat la primera fase formativa en la que es troba actualment el Talent Factory amb una sessió al col·legi Sagrat Cor de Gavà. Una vintena d’alumnes de 4t d’ESO d’aquest centre han participat aquest matí en aquesta sessió en la que han rebut coneixements sobre com es fa un pla d’empresa. La fase de sessions formatives del Talent Factory va començar fa tres setmanes i acaba avui després d’haver passat per gairebé 600 estudiants de Gavà i Viladecans.