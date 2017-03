Seguretat ciutadana

Detenció a Gavà per blanqueig de capital Els mossos també van arrestar dues persones més, a Castelldefels i a Salou, tot ells membres d’una organització de narcotraficants Els Mossos d'Esquadra van detenir el 21 de març tres persones (dues de nacionalitat espanyola de 52 i 68 anys i una de nacionalitat russa de 43 anys) per un delicte de blanqueig de capitals i van identificar nou persones més com a investigades. La investigació va començar a principis de l'any 2016, arran de la detenció d'un important narcotraficant d'origen veneçolà quan tractava d'introduir 300 quilograms de cocaïna a Catalunya