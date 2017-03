Albert Villanueva presenta "Yo no quiero ir a esta escuela" El gavanenc exposa en aquest llibre la seves reflexions com a mestre al llarg dels seus 30 anys de docència La biblioteca Josep Soler Vidal acollirà, aquest dijous, a partir de les 19 hores, l’acte de presentació de “Yo no quiero ir a esta escuela”, un llibre del gavanenc Albert Villanueva on relata les seves reflexions sobre el sistema educatiu actual. Villanuena, que es dedica a la docència des de fa més de trenta anys, i actualment és professor de l’Escola Sagrada Família de Viladecans, considera que “cal apostar per nou model educatiu centrat en l’alumne que doni resposta a les necessitats del segle XXI”.