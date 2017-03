Participació ciutadana

Taller per definir la gestió de l’antiga Unió Cooperadors Després de la primera trobada on es va reflexionar sobre els usos de l’edifici, aquest dissabte la reunió versarà sobre el model de funcionament Aquest dissabte, 1 d'abril, tindrà lloc la segona activitat oberta del procés participatiu d'Unió de Cooperadors, per definir els usos i model de gestió del nou equipament destinant a la innovació, l'economia i la inclusió. Sota el títol de "Gestionant", el taller estarà dirigit a definir col·lectivament una proposta de model de gestió de la Unió de Cooperadors. Al mateix temps es realitzarà una Jornada de Portes Obertes per visitar l'edifici.