ERC celebra que el Parlament aprovi la inversió per a l’Hospital Es tracta de vuit milions d’euros per a l’ampliació de l’equipament que podria començar el proper mes de setembre ERC-Gavà celebra que “la millora i ampliació de serveis de l’Hospital de Viladecans sigui ja tota una realitat” després que el Parlament de Catalunya aprovés la partida dins els pressupostos per materialitzar la tant reivindicada ampliació de l’equipament sanitari i recorda que “la mesura ha prosperat gràcies al suport de la majoria parlamentària formada per JxSí i la CUP malgrat el vot contrari als comptes del PSC, CSQP, Cs i PP”