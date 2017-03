Partits polítics

El PDeCAT Gavà es presenta a la ciutat L’acte, celebrat aquest dimecres als baixos del Museu, va comptar amb la participació de l’actual conseller de territori Josep Rull El PDeCat Gavà s’ha presentat públicament aquest dimecres en un acte als baixos del Museu on es va comptar amb la participació del conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. Durant la trobada, es va passar un vídeo promocional i 3 militants de la formació, des d’un veterà com l’actual regidor de CiU a l’Ajuntament Antoni Rafanell fins a un recent incorporat i membre de la JNC, van explicar les seves raons per formar d’aquest projecte.