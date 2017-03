Gavà d’adhereix a la declaració de Tarragona en favor d’un turisme sostenible Aquesta declaració va ser subscrista en el marc de la 17a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, de la qual la nostra ciutat en forma part Gavà se suma a la declaració de Tarragona per un turisme sostenible al territori català on es reclama que el creixement turístic no es faci sobre la base de més urbanització ni més instal.lacions, sinó de la sostenibilitat. El text aprovat parteix del fer que Nacions Unides ha proclamat aquest 2017 com Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament amb la voluntat de destacar el potencial del turisme