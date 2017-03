Afectacions viàries

Restriccions de circulació en alguns carrers D’una banda, s’està asfaltant el carrer Sant Lluís i de l’altra, amb motiu de les Falles, hi haurà restriccions de circulació a l’avinguda Diagonal i l’entorn Fins demà a les 8 hores, el carrer de Sant Lluís restarà tallat al pas d'autobusos i camions per treballs d'asfaltat. La circulació de turismes no es veurà afectada. Els treballs comporten la modificació del recorregut de les línies L80, L81, L82, L85 i N14 que es desvien per l'avinguda de Joan Carles I i l’avinguda Eramprunyà. Les parades provisionals s'ubiquen a l'avinguda Joan Carles I amb el carrer Sant Martí i a l'avinguda Eramprunyà amb el carrer de Federico García Lorca