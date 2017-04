Entitats amb empenta

La coral La Igualtat busca cantaires L’entitat farà un parell de càstings, els dies 5 i 12 d’abril a l’Espai Maragall, amb proves d’afinació als candidats que vulguin sumar-se al projecte La coral La Igualat, una de les mes històriques de la nostra ciutat vol créixer, per això ha organitzat una parell de càstings per poder incorporar nous cantaires. Les proves, que segons detalla la presidenta de l’entitat, Francesc Martorell, “seran bàsicament d’afinació” es faran els deis 5 i 12 d’abril a l’Espai Maragall. Segons Martorell “no demanem que siguin persones amb una gran nivell, però sí amb uns mínims de coneixements musicals que els permetin seguir una partitura”.Martorell explica que, “el cor, hores d’ara, ja prepara els concerts d’estiu i hivern amb l’objectiu de pujar el nivell i superar-nos”.