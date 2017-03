Menys residus

Entra en vigor l'obligatorietat de pagar per les bosses de plàstic en tots els comerços Això és conseqüència de l'entrada en vigor d'una sèrie de modificacions introduïdes a la llei catalana de residus Els comerços catalans han de cobrar, a partir d’avui, els seus clients sol·licitinque per les bosses de plàstic que els sol·licitin els seus clients bosses de plàstic de nanses, incloent-hi el plàstic en general, el plàstic oxodegradable i el plàstic biodegradable, amb exclusió de les compostables que compleixin els requisits de la norma UNE-eN 13432 o equivalent, subratlla el DOG. En canvi, no inclou les petites borses blanques o transparents, sense nanses