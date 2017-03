El PP lamenta que Gavà sigui notícia per “defensar l’autodeterminació” Els populars expliquen que “ERC va presentar una Declaració molt sibil·lina on venia la defensa dels Drets Humans però només s’interessava pel Dret a l’Autodeterminació” El Partit popular de Gavà ha fet arribar una nota de premsa on lamenten que “a les darreres hores la nostra ciutat hagi estat notícia per l'aprovació d'una Declaració Política a favor del Dret d'Autodeterminació de Catalunya gràcies a l’abstenció del PSC i Ciutadans”.