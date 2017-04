XXIX Falles

Proclamació de les Falleres de Gavà La Sala de Plens de l’Ajuntament ha acollit l’acte de presentació de Sara Badell, com a Fallera Major i Sofia Molina, com a Fallera Major Infantil Un dels actes recuperats per la Casa de València de Gavà en la seva 29ª edició de la celebració de les Falles a la ciutat, ha estat la proclamació de les seves falleres. La Sala de Plens de l’Ajuntament ha esta l’escenari on ha tingut lloc aquesta presentació pública de Sara Badell Martínez, que amb 25 anys exerceix com a Fallera Major durant tot el 2017 i Sofia Molina, que a punt de complir els 4 anys, esdevé la Fallera Major Infantil.