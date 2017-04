Gavà, ciutat educadora

El Projecte Educatiu de Ciutat es renova El Parc Arqueològic va acollir, aquest dissabte, una trobada participativa per proposar les noves directrius per actualitzar el PEC Aquest dissabte s’ha celebrat al Parc Arqueològic de les Mines la VIII jornada del Projecte Educatiu de Ciutat. Es tractava d’una trobada de caire participatiu encaminada a actualitzar aquest projecte nascut al 2007 amb l’objectiu de fixar polítiques transversals encaminades a fer de Gavà una ciutat educadora. L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez,refermava la voluntat de l’equip de govern de “seguir apostant de manera prioritària per les polítiques d’educació”